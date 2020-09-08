يخضع باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لفترة تأهيل، بعد تعرضه لإلتهابات في إصابته السابقة في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، خلال مشاركته ضمن صفوف فريقه أمام فريق مصر للمقاصة في الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.
ويحتاج "المحمدي" فترة لا تقل عن شهرين، للتأهيل من الإصابة التي تعرض لها من جديد، في الرباط الصليبي الخلفي للركبة.
كما انفرد دوت الخليج رسميًا.. باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي أمام الأهلي بسبب الإصابة
وتأكد غياب باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقيه أمام فريق الأهلي في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام.
وغاب "المحمدي" عن التدريبات الجماعية للفريق
اليوم، للعلاج.
وكان باهر المحمديتقد تعرض
للاصابة في الرباط الخلفي للركبة، خلال مباراة الإسماعيلي والجونة مارس الماضي، وخضع لفترة تأهيل، قبل أن يشارك مع الاسماعيلي .
يذكر أن الاسماعيلي يحتل المركز الثامن برصيد ٣٠ نقطة، بترتيب جدول الدوري العام.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تأكيد غيابه عن مواجهة الأهلي.. باهر المحمدي يبدأ فترة التأهيل خلال أيام بسبب الإصابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.