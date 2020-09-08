الزمالك يرفض تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا ويقدم حلا للأزمة

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي على رفض الزمالك وبيراميدز تأجيل مباريات الدور قبل النهائي من بطولتي افريقيا.

وأضاف أمير مرتضى أن مسئولي الناديين رفضوا تأجيل المباريات لوقت آخر، حيث أقترح الزمالك وبيراميدز إقامة مباريات الدور قبل النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية ذهابا وايابا بمصر ، وذلك في حال عدم توفر إقامتها في المغرب.

وجاءت قرارات ناديي الزمالك وبيراميدز خلال اجتماع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الخاص بحسم موقف موعد مباريات الدور قبل النهائي من البطولات الافريقية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف كان قد أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة الذهاب للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والرجاء المغربي يوم 25 سبتمبر الحالي.