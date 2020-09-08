لاعب بترول أسيوط يجري عملية رباط صليبي

أجرى لاعب وسط الفريق الأول بنادي بترول أسيوط أحمد ممدوح عملية قطع الرباط الصليبي الذي تعرض له اللاعب خلال تدريبات الفريق .
قرر مجلس الادارة الاتفاق مع طبيب متخصص بأحدى مستشفيات أسيوط وتحت قيادة طبيب الفريق ،واجرى اللاعب الفحوصات الطبيبة اللازمة والتى اكدت بوجود قطع في الرباط الصليبي للركبة وضرورة التدخل الجراحى ،حتى يتمكن اللاعب من العودة للملاعب بعد الفترة المقرر غيابه عنها وهى حوالي 6 أشهر ويعقبها برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي حتى يكون جاهزا للدخول في التدريبات الخاصة بالفريق .
يذكر أن تأكد إصابة احمد ممدوح لاعب الفريق ، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليتأكد غياب اللاعب عن مباريات فريقه لمدة 6 أشهر.
وكان لاعب وسط الفريق أحمد ممدوح قد أصيب خلال تمرين الفريق الليلي بالأمس ، ضمن استعدادات الفريق لإستئناف المسابقة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أن يغادره مصابا، وتكشف الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي .
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