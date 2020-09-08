المقاولون العرب: نسعى لاستعارة معروف يوسف من الزمالك لمدة موسم إضافي.. تفاصيل

استقر مسئولو نادى المقاولون العرب على تجديد استعارة النيجيرى معروف يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك بعد تألق اللاعب مع ذئاب الجبل هذا الموسم.
وطلب عماد النحاس المدير الفنى للفريق من إدارة الذئاب سرعة إنهاء ملف تجديد استعارة معروف أو شرائه بشكل نهائى، خصوصا أن الفريق بات قريبا من العودة للمشاركة فى بطولات أفريقيا الموسم المقبل.
وقال محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق المقاولون العرب فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن الإدارة تسعى جاهدة لإنهاء ملف استمرار استعارة النيجيري معروف يوسف لاعب نادي الزمالك ، وذلك لاحتياج الفريق إلى مجهوداته خلال الموسم المقبل ، لاسيما لو انهى فريق الذئاب الموسم الحالي فى المربع الذهبي، واللعب فى بطولة أفريقيا.
وتعادل المقاولون العرب فى مباراة الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وادى دجلة، حيث تقدم المقاولون أولًا عن طريق طاهر محمد طاهر صانع الألعاب، قبل أن يتعادل وادى دجلة عن طريق رجب عمران فى إطار مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم
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