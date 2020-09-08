الرياضة

دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

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توج البلجيكي كيفن دي بروين بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الموسم المنقضي، عن رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

وتفوق دي بروين على منافسيه رحيم ستيرلنج، ساديو ماني، جوردان هندرسون، فيرجيل فان دايك، أرنولد، ليتوج بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته.

وعبر دي بروين عن سعادته بالفوز بتلك الجائزة، وأهداها لزملائه في الفريق الذين ساعدوه على تحقيقها على حد قوله.

وكان دي بروين أكثر المساهمين بتسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، متفوقًا على محمد صلاح نجم نادي ليفربول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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