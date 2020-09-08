دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وتفوق دي بروين على منافسيه رحيم ستيرلنج، ساديو ماني، جوردان هندرسون، فيرجيل فان دايك، أرنولد، ليتوج بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته.
وعبر دي بروين عن سعادته بالفوز بتلك الجائزة، وأهداها لزملائه في الفريق الذين ساعدوه على تحقيقها على حد قوله.
وكان دي بروين أكثر المساهمين بتسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، متفوقًا على محمد صلاح نجم نادي ليفربول.
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