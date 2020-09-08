رغم سيطرة ليفربول.. محمد صلاح خارج تشكيل الأفضل في البريميرليج

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن التشكيل الأفضل لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020. وشهد التشكيل غياب محمد صلاح نجم نادي ليفربول رغم مساهمته في تحقيق نادي ليفربول لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى: بوبي ( بيرنلي) خط الدفاع: أرنولد ( ليفربول) - فان دايك ( ليفربول) - سيونتشو ( ليستر سيتي) - روبرتسون ( ليفربول) Advertisements خط الوسط: ديفيد سيلفا ( مانشستر سيتي ) - هندرسون ( ليفربول ) - دي بروين ( مانشستر سيتي) خط الهجوم: فاردي ( ليستر سيتي) - أوباميانج ( ارسنال ) - ساديو ماني ( ليفربول) جدير بالذكر أن محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين مساهمة في إحراز الأهداف في الموسم الماضي لبطولة الدوري الإنجليزي بـ 29 هدفًا بين تسجيل وصناعة تم استبعاده من قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، والتي حصدها كيفن دي بروين.

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