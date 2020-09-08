رونالدو يقود تشكيل البرتغال ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية

كشف فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة نظيره السويدي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
وشهد التشكيل عودة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام كرواتيا بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالآتي:
في حراسة المرمى: أنتوني لوبيز
خط الدفاع: رافاييل جيريرو - دياز - بيبي - كانسيلو
خط الوسط: دانيلو - جواو موتينيو - برونو فيرنانديز
خط الهجوم: برناندو سيلفا - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو.
ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يحتل المنتخب السويدي المركز الثالث برصيد صفر من النقاط.
وتقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
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