الزمالك وبيراميدز يرفضان تأجيل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات خاصة لصدي البلد عن تفاصيل اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية عبر فيديو كونفرنس مع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

يأتي هذا بشأن تحديد مواعيد الدورين نصف النهائي والنهائي للبطولتين.

وأشار المصدر أن الاجتماع شهد رفض ناديي الزمالك وبيراميدز تأجيل المباريات المقبلة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

Advertisements

وشدد المصدر على أن الأهلي والوداد والرجاء المغربيين رحبوا بتأجيل مباريات دوري الأبطال المتبقية في البطولة.

وأكمل المصدر حديثه أن باقي الأندية المشاركة مع بيراميدز في الكونفدرالية وهي نهضة بركان وحسنية أغادير من المغرب وحوريا كوناكري الغيني رحبوا أيضا بتأجيل المباريات.

وأشار إلى أن الاتجاه الأقرب حاليا في الاتحاد الأفريقي هو تأجيل المباريات لشهر أكتوبر المقبل على أن يصدر القرار الرسمي خلال الساعات المقبلة.