غمزة وإشارات مثيرة.. كواليس تقديم رمضان صبحي مع بيراميدز

نشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو كواليس تقديم العفيجي رمضان صبحي لاعب الفريق الجديد.

وكتبت بيراميدز معلقة على الفيديو: الوصول ☑️????

الكشف الطبي ☑️????

جلسة التصوير ☑️ ????

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???? شاهدوا خلف كواليس اليوم الأول لرمضان صبحي معنا.

وعقد امس مؤتمر صحفي قدم خلاله نادي بيراميدز الصفقة الأغلى في الدوري المصري حتى الآن، وأعلن التعاقد مع رمضان صبحي حتى عام رد 2025.

وقال رمضان صبحي، في مؤتمر تقديمه لاعبًا جديدًا للفريق، "لم أنتقل إلى بيراميدز بسبب الأموال، هذا الأمر غير صحيح إطلاقًا".

وأضاف رمضان صبحي، "انتقلت بسبب مشروع الفريق، الذى أعجبني، وسياستهم الاحترافية لم أشاهدها من قبل".