نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفاع حديدي وهجوم ناري وغزارة تهديفية.. 10 أرقام استثنائية للأهلي في الطريق نحو الدرع 42 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسيطر النادي الأهلي على معظم الأرقام في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020 وذلك بعد مرور 25 جولة من عمر البطولة المحلية.

واقترب النادي الأهلي من التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه بالموسم الحالي، بعدما اعتلي صدارة ترتيب البطولة برصيد 68 نقطة، بعد 25 مباراة جمعها من (22 انتصارا - 2 تعادلين - 1 هزيمة)، ويحتاج لـ8 نقاط فقط من مبارياته المتبقية لحسم لقب البطولة بشكل رسمي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم:-

- الأكثر حصدًا للنقاط:

يعتلي النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الزمالك صاحب المركز الثاني بـ51 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم لانسحابه من قمة الدور الأول ليصبح رصيده الفعلي 48 نقطة.

- الأكثر تحقيقًا للانتصارات:

يعد فريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر الأكثر فوزا في بطولة الدوري هذا الموسم وحقق حتي الآن 22 انتصارًا، بينما تعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة.

- الأقل تعرضًا للهزيمة:

خسارة وحيدة تلقاها النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وكانت أمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3 – 1 في لقاء الجولة 22 من البطولة المحلية.

- الأقوى هجومًا:

يعتبر هجوم النادي الأهلي هو الأقوى في بطولة الدوري الممتاز وسجل 60 هدفًا هذا الموسم، ويأتي بيراميدز خلفه بالمركز الثاني وسجل لاعبوه 41 هدفًا بالبطولة حتي الآن.

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- الأقوى دفاعًا:

يمتلك النادي الأهلي الدفاع الأقوى بالدوري الممتاز هذا الموسم أيضًا، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف فقط خلال 25 مباراة خاضها الفريق بالبطولة المحلية.

- صاحب أكبر سلسلة إنتصارات متتالية:

يعد النادي الأهلي صاحب أكبر سلسلة انتصارات متتالية بالدوري الممتاز بالموسم الحالي، وحقق 16 انتصارًا متتاليًا في الدور الأول بالبطولة قبل إنهاء سموحة سلسلة انتصارات الأحمر بالتعادل معه 1-1 في لقاء الجولة 18 بالبطولة.

- الأقل تعادلًا في الدوري:

الأهلي ايضًا هو الفريق الأقل تحقيقا للتعادلات في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وحقق تعادلين فقط خلال 25 مباراة خاضها بالبطولة المحلية حتي الآن.

- الأقل حصولًا على الإنذارات:

النادي الأهلي يتذيل قائمة الأندية الحاصلة على بطاقات صفراء بالدوري هذا الموسم، حيث يعد الأقل حصولا على الإنذارات بالبطولة بـ28 إنذارًا فقط، بينما يتصدر القائمة فريقي مصر المقاصة وطلائع الجيش وحصل كل منهما على 53 انذارًا.

- الأكثر تحقيقا لـ"الكلين شيت":

يُعد الأهلي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه في بطولة الدوري بـ 19 مباراة، من 25 مباراة خاضها الفريق بالبطولة حتي الآن.

- صاحب أكبر فارق أهداف بالدوري:

النادي الأهلي هو صاحب أكبر فارق أهداف بين أندية بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم وذلك بـ52 هدفًا، حيث سجل 60 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف فقط.