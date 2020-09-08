«سيدات يد الأهلي» يفوز على الزمالك 33-23 في بطولة الدوري

الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي، حقق فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزمالك، اليوم، بنتيجة 33-23، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الزمالك، وقدم الأهلي، بقيادة المدير الفني يحيى يوسف، عرضًا قويًّا، حيث سيطر الفريق على مجريات اللقاء منذ بدايته، ولم يسمح لفريق الزمالك بالتقدم في النتيجة طوال فترات المباراة، لينتهي الشوط الأول 16-8، ليظل الفريق ضاغطًا في الشوط الثاني، ليحسم المباراة بنتيجة 33-23.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 35- 19، ضمن منافسات بطولة الدوري.