أرنولد يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليج الموسم الماضي.

كما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، فوز أرنولد بالنسبة الأكبر من أصوات اللاعبين في الرابطة، ليتوج بالجائزة.

وتوج أرنولد بالجائزة متفوقًا على ماسون ماونت وتامي إبراهام من تشيلسي، ماسون جرينوود وماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، وساكا من أرسنال.

يذكر أن البلجيكي كيفن دي بروين توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن رابطة اللاعبين المحترفين.