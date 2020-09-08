ظاهرة.. رونالدو يصل لهدفه الدولي رقم 100 مع البرتغال

تقدم كريستيانو رونالدو لمنتخب بلاده البرتغال على نظيره المنتخب السويدي بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

هدف اللقاء الوحيد حتى الآن جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة، ليودعها رونالدو بسهولة في مرمى السويد.

وبهذا الهدف، وصل كريستيانو رونالدو لهدفه رقم 100 دوليًا مع المنتخب البرتغالي.

ولم يحقق أي لاعب هذا الإنجاز، باستثناء الإيراني علي دائي