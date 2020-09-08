ظاهرة.. رونالدو يصل لهدفه الدولي رقم 100 مع البرتغال

هدف اللقاء الوحيد حتى الآن جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة، ليودعها رونالدو بسهولة في مرمى السويد.
وبهذا الهدف، وصل كريستيانو رونالدو لهدفه رقم 100 دوليًا مع المنتخب البرتغالي.
ولم يحقق أي لاعب هذا الإنجاز، باستثناء الإيراني علي دائي
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