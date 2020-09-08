خاص.. الأهلي يوافق على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا السبب

وافقت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الاجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات بـ "الكاف".

وعلم "دوت الخليج"، بأن سبب موافقة إدارة النادي الأهلي على تأجيل مباريات دور نصف النهائي، كان دعمًا للأشقاء المغاربة في ظل الحالة الوبائية المتواجدة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا رغم أنه يوافق علي إقامتها فى موعدها ولكنه يرغب في الوقوف بجوار الأندية المغربية.



ورفض نادي الزمالك، تأجيل مباريات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما وافقت أندية الأهلي، والرجاء والوداد من المغرب.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ التابعة للكاف قرارها النهائي بخصوص هذا الصدد يوم الخميس المقبل.