نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يقدم عرض مالي ضخم للتعاقد مع بابو جوميز واللاعب يرفض في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وسائل الإعلام الرياضية عن تقديم نادي النصر السعودي عرض مالي مغري لضم الأرجنتيني بابو جوميز مهاجم نادي أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية. ويطمح نادي النصر للتعاقد مع جوميز من أجل تعزيز صفوف الفريق، وذلك بعد أن نجح النادي مؤخرا في حسم صفقتي الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب “اتالانتا يونايتد” الأمريكي، واللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو ظهير أيسر جونبك هيونداي.

النصر السعودي يغري بابو جوميز براتب ضخم

أوضحت صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية أن العرض الذي قدمه نادي النصر السعودي لضم جوميز بلغ 15 مليون يورو، كما عرض النصر علي صاحب ال32 سنة عقد يمتد لمدة عامين براتب سنوي قدره 7.5 مليون يورو بالإضافة إلي سيارة وفيلا من أجل إقناعه بسرعة الموافقة علي العرض وخوض التجربة السعودية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي اتالانتا قد أبدت موافقة مبدئية علي العرض السعودي، ولكن الأمر في الوقت الحالي يعود إلي اللاعب الذي سيقرر مصيره بين البقاء أو الرحيل.

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صحفي يؤكد رفض بابو جوميز لعرض النصر

وعلي النقيض، نقلت شبكة “SOS Fanta” الإيطالية تصريحات للصحفي فابيو جيناري الذي يعمل بصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية الذي صرح بأن اللاعب الأرجنتيني بابو جوميز قد أعلن عن رفضه للعرض المقدم من النصر السعودي ورغبته في استكمال مشواره مع نادي اتالانتا، وأشار جيناري إلي أن إدارة الفريق الإيطالي مازالت متخوفة من فقدان اللاعب في الموسم الجديد.

وفي ذات سياق كشفت مصادر مقربة لنادي النصر عن وجود احتمالية لتوجه عبد الرحمن الحلافي، المشرف علي فريق الكرة بالنصر إلي إيطاليا، وذلك من أجل التحدث مع إدارة نادي اتالانتا واللاعب بابو غوميز وإقناعه بقبول العرض والتفاوض معه في الأمور الخاصة بالعقد.

وكان بابو جوميز قد شارك مع أتلانتا في 36 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم 20/19، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وصناعة 16 هدف بينما شارك في 9 مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل هدف وحيد.

وكان جوميز قد بدأ مسيرته الكروية مع فريق آرسنال ساراندي الأرجنتيني ثم انضم لصفوف سان لورينزو وقضي معه موسم واحد 2009-2010، ثم بدأ رحلته الإحترافية مع فريق كاتانيا الإيطالي، وتوجه بعد ذلك إلي نادي ميتاليست خاركيف الأوكراني، ليعود مرة أخري عام 2014 إلي إيطاليا عبر بوابة فريقه الحالي أتالانتا الإيطالي حيث يرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتي صيف 2022.