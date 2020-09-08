الرياضة

دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - حصل صانع الألعاب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في الدولي الإنجليزي الممتاز عن الموسم المنصرم 2019/2020.

وتمكن دي بروين من حصد الجائزة، وفق التصويت الذي أجرته جمعية اللاعبين المحترفين في البريمييرليج.

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وتألق دي بروين مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 13 هدفاً وقدم 20 تمريرة حاسمة في البطولة، معادلاً الرقم القياسي للأسطورة الفرنسية تييري هنري، نجم أرسنال، عام 2003.

وخسر دي بروين سباق جائزة أفضل لاعب في البريمييرليج، والمقدمة من رابطة النقاد والكتاب الرياضيين، لحساب الإنجليزي جوردان هيندرسون، لاعب ليفربول.

وحصد مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي برصيد 81 نقطة، بفارق 18 نقطة خلف ليفربول، المتوج باللقب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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