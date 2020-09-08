الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

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أحمد جودة - القاهرة - رحب مسئولو نادي أهلي جدة السعودي برحيل الجزائري يوسف البلايلي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تلقيه اكثر من عرض رسمي. ودخل الاهلي المصري في مفاوضات مع الجزائري يوسف البلايلي للتعاقد معه هذا الصيف لتعزيز صفوف الفريق خاصة بعد رحيل رمضان صبحي لفريق بيراميدز. ووفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية فإن مصدر مسؤول بإدارة الأهلي السعودي، أكد بإنهم استقروا على قرار بيع البلايلي بعد عدم التزامه بعقده الاحترافي وتغيبه عن التدريبات. وشارك البلايلي مع الأهلي السعودي قبل توقف فيروس كورونا في 13 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة، ورفض اللاعب العودة للمشاركة في مباريات الدوري السعودي على الرغم من توفير ناديه طائرة خاصة له.

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