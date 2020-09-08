شاهد - رونالدو يسجل هدفه رقم 100 مع البرتغال في شباك السويد

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، الهدف الأول لمنتخب بلاده أمام السويد، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ويعد هذا هو الهدف رقم 100 لصاروخ ماديرا مع المنتخب البرتغالي.

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