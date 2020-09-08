الرياضة

تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة سموحة بالدوري المصري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة سموحة بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة منافسه سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك وسموحة، يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت ، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف بتوقيت جرينتش.

ويفتقد الزمالك خدمات كلا من فرجاني ساسي وأحمد عيد، بسبب تراكم البطاقات، وأشرف بن شرقي، حازم إمام، عبدالشافي، محمود عبدالرازق شيكابالا، حسام أشرف، وأحمد السيد زيزو، بسب الإصابة.

جدير بالذكر أن الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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