الرياضة

باير ليفركوزن يعلن تعاقده مع شيك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باير ليفركوزن يعلن تعاقده مع شيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم مع المهاجم التشيكي باتريك شيك من نادي روما الإيطالي بعقد مدته خمس سنوات حتى 2025، وفقا لما أعلنه الناديان اليوم الثلاثاء.

وكلفت صفقة انتقال شيك، الذي لعب معارا لفريق لايبزج، نادي ليفركوزن مبلغ 5ر26 مليون يورو (3ر31 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع 10 في المئة من قيمة انتقاله لأي نادي آخر، وفقا لما ذكره روما.

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وينتظر أن يساعد شيك /24 عاما/ فريق ليفركوزن في تعويض رحيل كاي هافيرتز إلى نادي تشيلسي.

وقال شيك :"تمكنت من معرفة فريق باير الخارق من خلال مبارياتي مع لايبزج. إنهم يلعبون كرة هجومية تتسم بالشراسة ،وهذه أشياء أحبها وتتوافق مع فكرتي عن كرة القدم".

وقال رودي فولر عضو مجلس الإدارة إن مهارات شيك في إنهاء الهجمات "ستفيد طريقة لعبنا"، فيما وصفه سيمون رولفس المدير الرياضي بأنه " مهاجم صريح كلاسيكي" وبتواجده سيكون من الصعب احتواء ليفركوزن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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