الرياضة

سموحة يخضع لتحليل «رابيد تيست» استعدادا لمواجهة الزمالك

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أجرى لاعبو نادي سموحة والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي، تحليل "رابيد تيست"، للكشف السريع عن ؛ وذلك قبل مباراة الزمالك والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.
وقاد أحمد سامى المدير الفنى الجديد لفريق سموحة، أول تدريباته مع سموحة مساء أمس، الإثنين، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك.
وقرر أحمد سامي تكثيف تدريبات اللاعبين صباح اليوم ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك وتصحيح مسار الأخطاء للعودة إلى صفوف المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري من جديد.

وحرص المهندس فرج عامر، على التواجد بملعب التدريب لتقديم المدير الفنى الجديد ووجه خلال تواجده كلمة  للاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات وطى صفحة الماضى وبذل الجهد للعودة بنادى سموحة إلى وضعه الصحيح كأحد الأندية المنافسة على البطولات.

وكان مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، قد قرر إسناد المهمة لـ أحمد سامى  خلفا  لحماده صدقى الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق بسبب سوء النتائج. 

وحرص المهندس فرج عامر، على التواجد بملعب التدريب لتقديم المدير الفنى الجديد ووجه خلال تواجده كلمة  للاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات وطى صفحة الماضى وبذل الجهد للعودة بنادى سموحة إلى وضعه الصحيح كأحد الأندية المنافسة على البطولات.

وكان مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، قد قرر إسناد المهمة لـ أحمد سامى  خلفا  لحماده صدقى الذى اعتذر عن الاستمرار مع الفريق بسبب سوء النتائج. 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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