سموحة يخضع لتحليل «رابيد تيست» استعدادا لمواجهة الزمالك

وقاد أحمد سامى المدير الفنى الجديد لفريق سموحة، أول تدريباته مع سموحة مساء أمس، الإثنين، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك.

وقرر أحمد سامي تكثيف تدريبات اللاعبين صباح اليوم ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك وتصحيح مسار الأخطاء للعودة إلى صفوف المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري من جديد.