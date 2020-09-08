رمضان صبحي يحضر مران بيراميدز قبل مواجهة المصري

حرص رمضان صبحي، اللاعب الجديد في صفوف نادي بيراميدز، على حضور مران فريق الكرة اليوم، الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي.

وكان رمضان صبحي أعلن انضمامه إلى بيراميدز لمدة ٥ سنوات مقبلة بدايةً من الموسم المقبل في مؤتمر صحفي ضخم.

ورحب هاني سعيد، المدير الرياضي، بـ رمضان صبحي، وكذلك الجهاز الفني بقيادة الكرواتي، أنتي تشاتشيتش، ولاعبو فريق الكرة وهنأوه بالانضمام إلى صفوف الفريق.

ويستعد بيراميدز لملاقاة المصري في الثالثة والنصف عصر الخميس باستاد برج العرب في الجولة ٢٦ للدوري الممتاز.