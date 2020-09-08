الأهلي يتقدم على الاتحاد 56-53 فى نهاية الفترة الثالثة بنهائي دوري سوبر السلة

انتهت الفترة الثانية في مباراة نهائي دوري سوبر السلة بتقدم الأهلي علي الإتحاد السكندري بنتيجة 56-53 في ثالث جولات الدور النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة، best of 5 والذي يقام بنظام إقامة 5 مواجهات بين الفريقين المتنافسين، والفائز في أكثر عدد من الجولات يتوج باللقب.

وكانت الفترة الأولى انتهت بتقدم الأهلي على الإتحاد السكندري بنتيجة 20-18 قبل ان يعادل لاعبو الاتحاد النتيجة ويتفوقون على الاهلي 38-33 فى نهاية الفترة الثانية و عاد الأهلي للفوز فى الفترة الثالثة بنتيجة 56-53 .

ويدخل الفريقان المباراة، وهما متعادلان في مرات الفوز، حيث فاز الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، بينما تغلب الأهلي في الجولة الثانية، وبذلك يحتاج الأهلي للفوز في مباراتين من الثلاث مواجهات المتبقية، وكذلك بالنسبة للفريق السكندرى.

وفاز سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة 101/94 فى المباراة الأولى، بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية 76/65، وتقام المباراتان القادمتان يومى الخميس والسبت المقبلين، وحال فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى فى مباراة اليوم، يحتاج إلى الفوز فى المباراة التالية المقرر لها الخميس، حتى يتوج باللقب، ونفس الحال بالنسبة للاتحاد السكندرى، وحالة فوز الاهلى فى مباراة الثلاثاء، و فوز الاتحاد السكندرى فى مباراة الخميس يتم اللجوء الى مباراة السبت لحسم البطل.

فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلى بنتيجة 76 / 73 في نهائي الكأس ليتوج الفريق السكندرى ببطولة كأس مصر رجال، للمرة الرابعة عشرة في تاريخه ، في المباراة التي أقيمت بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.