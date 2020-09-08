اكتساح بلجيكي لـ أيسلندا بخماسية.. وتعادل مخيب للإنجليز أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

اكتسح المنتخب البلجيكي، نظيره المنتخب الأيسلندي بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح هولمبيرت فريوجونسون التسجيل لأحفاد الفايكنج في الدقيقة 11 بتسديدة مفاجئة فشل حارس بلجيكا في التعامل معها، لكن رد البلجيكيين كان قاسيًا، حيث تعادل فيتسل في الدقيقة 13، من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله ميرتينز، وسجل ميشي باتشواي الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 17، أعقبه دينيس ميرتينز بهدف ثالث في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 69، سجل باتشواي الهدف الثاني له والرابع لبلاده بتسديدة رائعة بالكعب، ليختتم بعدها دوكو مهرجان الأهداف لبلاده بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 80.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد المنتخب البلجيكي للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد منتخب أيسلندا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي نفس المجموعة، تعادل منتخبي إنجلترا والدنمارك سلبيًا بدون أهداف، ليرتفع رصيد الإنجليز للنقطة الرابعة في المركز الثاني، ورصيد المنتخب الدنماركي للنقطة الأولى في المركز الثالث.