أوضح النادي الأهلي سبب موافقته على تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا خلال اجتماعه في لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم الثلاثاء. وأشار الأهلي عبر قناته التليفزيونية إلى أنه "لطالما تمسك بالمواعيد المعلن عنها سابقا من قبل الاتحاد الإفريقي لإقامة مباريات نصف النهائي، إلا أنه نظرا للظروف الصحية في المغرب وصعوبة لعب الرجاء والوداد المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا فإنه يوافق على التأجيل". وشدد الأهلي على أن الظروف الإنسانية والصحية أولا قبل التنافس".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإنسانية قبل التنافس... الأهلي يكشف سبب موافقته على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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