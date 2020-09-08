البرتغال تفوز على السويد بثنائية رونالدو.. وفرنسا تفوز كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

قاد كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي للفوز على نظيره السويدي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

كريستيانو رونالدو ببراعة استطاع تسجيل الهدف الأول في شباك السويد في الدقيقة 45 من ضربة حرة مباشرة ليصل للهدف رقم 100 له دوليًا مع البرتغال، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل لهذا العدد من الأهداف مع منتخب بلاده بعد الإيراني علي دائي.

وفي الشوط الثاني، أكد رونالدو انتصار فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 من تسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء المنتخب السويدي، ليحقق ثاني انتصارات برازيل أوروبا في المجموعة.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد المنتخب البرتغالي للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب السويد عند صفر من النقاط في المركز الثالث.

Advertisements

وفي نفس المجموعة، قلب المنتخب الفرنسي تأخره أمام نظيره الكرواتي بهدف، لفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ديجان لوفرين سجل الهدف الأول للكروات في الدقيقة 17، ليعادل أنطوان جريزمان النتيجة لفرنسا في الدقيقة 43، قبل أن يسجل لوكاوفيتش الهدف الثاني لفرنسا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45

وفي الشوط الثاني، عادل بريكالو النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 56، لكن أوباميكانو سجل الهدف الثالث لفرنسا في المباراة في الدقيقة 65 وهو أول أهدافه الدولية، قبل أن يؤكد أولفييه جيرو انتصار للفرنسيين بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 77 من ضربة جزاء.