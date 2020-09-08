كريستيانو رونالدو ببراعة استطاع تسجيل الهدف الأول في شباك السويد في الدقيقة 45 من ضربة حرة مباشرة ليصل للهدف رقم 100 له دوليًا مع البرتغال، ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل لهذا العدد من الأهداف مع منتخب بلاده بعد الإيراني علي دائي.
وفي الشوط الثاني، أكد رونالدو انتصار فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 من تسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء المنتخب السويدي، ليحقق ثاني انتصارات برازيل أوروبا في المجموعة.
وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد المنتخب البرتغالي للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب السويد عند صفر من النقاط في المركز الثالث.
وفي نفس المجموعة، قلب المنتخب الفرنسي تأخره أمام نظيره الكرواتي بهدف، لفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ديجان لوفرين سجل الهدف الأول للكروات في الدقيقة 17، ليعادل أنطوان جريزمان النتيجة لفرنسا في الدقيقة 43، قبل أن يسجل لوكاوفيتش الهدف الثاني لفرنسا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45
وفي الشوط الثاني، عادل بريكالو النتيجة لكرواتيا في الدقيقة 56، لكن أوباميكانو سجل الهدف الثالث لفرنسا في المباراة في الدقيقة 65 وهو أول أهدافه الدولية، قبل أن يؤكد أولفييه جيرو انتصار للفرنسيين بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 77 من ضربة جزاء.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البرتغال تفوز على السويد بثنائية رونالدو.. وفرنسا تفوز كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.