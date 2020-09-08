نشر موقع "دوت الخليج"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي على رفض الزمالك وبيراميدز تأجيل مباريات الدور قبل النهائي من بطولتي افريقيا. علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الغرامة التى وقعتها عليه لجنة الانضباط باتحاد الكرة اليوم. علق طارق يحيى، نجم منتخب مصر نادي الزمالك السابق، على الغرامة التى وقعتها عليه لجنة الانضباط اليوم، والبالغة 50 ألف جنيه. تواجد محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بملعب عبداللطيف أبورجيلة .

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك.. رفض تأجيل دوري أبطال أفريقيا.. ومرتضى عن غرامة الجبلاية: الراجل يخصم مليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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