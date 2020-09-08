نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الشرطة يخسر من كوكاكولا وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق كوكاكولا، على حساب فريق اتحاد الشرطة، بنتيجة2-1 خلال المباراة الودية التى اقيمت على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن استعدادات الفريقين لعودة دوري القسمين الثاني والثالث.

تقدم الشرطة عن طريق مصطفى عزت، وتعادل كوكاكولا عن طريق مدافع الشرطة سجله بالخطأ فى مرماه، ثم أحرز اللاعب كريم حلاوة هدف الفوز لكوكاكولا من ركلة جزاء.

وسبق للشرطة خوض ثلاث مباريات ودية من قبل، بدأها بالتعادل امام الدخان بهدف لمثله، ، وتعادل امام الداخلية بثلاث أهداف لكلا منهما، وتعادل امام الترسانة بهدفين لكلا منهما.

بينما بدأ كوكاكولا مبارياته الودية بالفوز على الدخان بهدف دون مقابل، والتعادل امام جمهورية شبين بهدف لكلا الفريقين، والتعادل امام النصر بهدف لكلا الفريقين.

ويستعد الشرطة لمواجهة بطا خارج ملعبه ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث، بينما سيخرج كوكاكولا لمواجهة سيراميكا المتصدر ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الثانية.