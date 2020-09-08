نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الظهور الأول لـ"رمضان صبحي" مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص رمضان صبحي اللاعب الجديد في صفوف نادي بيراميدز على حضور مران فريق الكرة اليوم، الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي. ويأتي حضور رمضان بعد إعلان انضمامه للنادي لمدة ٥ سنوات مقبلة بداية من الموسم المقبل في مؤتمر صحفي ضخم. ورحب الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي برمضان صبحي وكذلك الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش ولاعبو فريق الكرة وهنأوه على الانضمام لصفوف الفريق. ويستعد بيراميدز لملاقاة المصري في الثالثة والنصف عصر الخميس باستاد برج العرب في الجولة ٢٦ للدوري الممتاز.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الظهور الأول لـ"رمضان صبحي" مع بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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