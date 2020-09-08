الرياضة

أندية الدوري الإنجليزي توافق على بث مباريات البريميرليج داخل إنجلترا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على إذاعة كل المباريات التي ستقام في شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات البريميرليج، تلفزيونيًا  على الهواء في بريطانيا.

وينطلق الموسم الجديد يوم السبت، بثماني مباريات في الأسبوع الأول واتفقت الأندية على البث عبر شبكات سكاي سبورتس وبي.تي سبورت وأمازون برايم فيديو وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وستلعب كل المباريات دون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.

وينطلق الموسم الجديد بزيارة آرسنال إلى فولهام الصاعد للأضواء بينما يستضيف حامل اللقب ليفربول فريق ليدز يونايتد بطل الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

ويغيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن مباريات مطلع الأسبوع بعد مشاركتهما في الأدوار الأخيرة بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي التي انتهت منافساتهما الشهر الماضي. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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