نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندية الدوري الإنجليزي توافق على بث مباريات البريميرليج داخل إنجلترا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على إذاعة كل المباريات التي ستقام في شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات البريميرليج، تلفزيونيًا على الهواء في بريطانيا.
وستلعب كل المباريات دون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19.
وينطلق الموسم الجديد بزيارة آرسنال إلى فولهام الصاعد للأضواء بينما يستضيف حامل اللقب ليفربول فريق ليدز يونايتد بطل الدرجة الثانية في الموسم الماضي.
ويغيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن مباريات مطلع الأسبوع بعد مشاركتهما في الأدوار الأخيرة بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي التي انتهت منافساتهما الشهر الماضي.
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