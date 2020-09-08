الرياضة

الأوليمبي يفوز على دمنهور وديا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي، على نظيره، فريق دمنهور، بهدف نظيف، ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي، بدوري القسم الثاني.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70 عن طريق مدافع الفريق البحراوي في مرماه.


وسبق للأوليمبي، الفوز على كابيتال إف سي، وديلفي، والرجاء، خلال فترة الإعداد الحالية، عقب العودة من فترة التوقف بسبب جائحة .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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