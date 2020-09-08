نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوليمبي يفوز على دمنهور وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي، على نظيره، فريق دمنهور، بهدف نظيف، ضمن استعدادات الفريقين لعودة النشاط الرياضي، بدوري القسم الثاني.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70 عن طريق مدافع الفريق البحراوي في مرماه.



وسبق للأوليمبي، الفوز على كابيتال إف سي، وديلفي، والرجاء، خلال فترة الإعداد الحالية، عقب العودة من فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.