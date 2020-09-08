نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوليمبي يفوز على دمنهور وديا في المقال التالي
جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70 عن طريق مدافع الفريق البحراوي في مرماه.
وسبق للأوليمبي، الفوز على كابيتال إف سي، وديلفي، والرجاء، خلال فترة الإعداد الحالية، عقب العودة من فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.
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