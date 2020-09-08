الرياضة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي بيراميدز سبورت، من الحصول على توقيع صفقة من العيار الثقيل، وسط اهتمام من جانب النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط المغربي أيوب الكعبي مهاجم فورتيشن الصيني السابق، بالانتقال إلى صفوف الأهلي في صفقة انتقال حر، عقب فسخ العقد مع ناديه.

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وكشفت تقارير صحفية مغربية، أن الكعبي ليست له نية في ارتداء لا قميص الأهلي أو الزمالك، باعتبارأن رغبته الأولى تتجه نحو الإحتراف الأوروبي.

وتابع: "بيراميدز هو الأقرب للتعاقد مع أيوب الكعبي حال تعذر على اللاعب الإحتراف بأوروبا، مؤكدة أن إدارة بيراميدز بعرض مالي لايوب الكعبي قيمته مليون و400 ألف دولار".

وأضاف: "الوداد البيضاوي يبقى خيارا رئيسيا بالنسبة للكعبي، والذي لعب له معارا من هيبي فورتشن، حال عدم تحصله على عرض مالي مناسب".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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