نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا تقهر كرواتيا بالأربعة.. ورونالدو يقوم البرتغال لعبور السويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الفرنسي فوزًا عريضًا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوروبا والتي شهدت اليوم أيضا فوز المنتخب البرتغالي على مضيفه السويدي 2 / صفر.

وواصل المنتخبان البرتغالي حامل لقب البطولة ونظيره الفرنسي صراعهما على صدارة المجموعة التي يحتلها المنتخب البرتغالي حاليا برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الفرنسي فيما لا يزال رصيد المنتخبين الكرواتي والسويدي خاليا من النقاط بعدما مني كل منهما اليوم بهزيمته الثانية على التوالي في المجموعة.

وعلى ملعب "استاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس ، وجه المنتخب الفرنسي صفعة قوية إلى ضيفه الكرواتي وتغلب عليه 4 / 2 وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الفريقين قبل أكثر من عامين في نهائي بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وبادر المنتخب الكرواتي بهز الشباك عن طريق ديان لوفرين في الدقيقة 16 ولكن المنتخب الفرنسي رد بهدفين سجلهما أنطوان جريزمان في الدقيقة 43 وأنطوني مارسيال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

Advertisements

وقد يحتسب الهدف باسم الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

وفي الشوط الثاني ، سجل البديل جوسيب بريكالو هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 55 ولكن الديوك الفرنسية ردت بهدفين متتاليين أحرزهما دايوت أوباميكانو والبديل أوليفيه جيرو في الدقيقتين 65 و77 من ضربة جزاء.

وفي سولنا ، قاد المهاجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على مضيفه السويدي بهدفين نظيفين سجلهما رونالدو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و72 .

وشهدت الدقيقة 44 طرد اللاعب السويدي جوستاف سفينسون لنيله الإنذار الثاني في المباراة.