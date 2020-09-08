«رجال سلة الأهلي» يخسر المباراة الثالثة بنهائي دوري السوبر

الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي خسر أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة الثالثة بينهما، في إطار الدور النهائي من دوري السوبر للمحترفين، الذي يقام بنظام «best of 5».

وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وشهدت أداء قويا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز المنافس بنتيجة ٧١-٦٨.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المباراة الرابعة مساء الخميس، بعد أن تغلب الأهلي في مواجهة واحدة مقابل فوز الاتحاد في مباراتين، ويسعى الأهلي إلى الفوز خلال المباراة القادمة، للتعادل في نتيجة المواجهات، والذهاب إلى المباراة الخامسة والأخيرة لحسم اللقب.