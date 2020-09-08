إنجلترا تتعادل مع الدنمارك.. وبلجيكا تسحق أيسلندا

إنجلترا تتعادل مع الدنمارك.. وبلجيكا تسحق أيسلنداعزز المنتخب البلجيكي صدارته للمجوعة الثانية بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا بعدما قلب تأخره أمام منتخب أيسلندا إلى فوز 5 - 1، يوم الثلاثاء كما تعادل المنتخب الدنماركي مع ضيفه الإنجليزي سلبيا.

وتقدم منتخب أيسلندا بهدف سجله هولمار أورن إيجولفسون في الدقيقة 11، ثم سجل المنتخب الدنماركي خمسة أهداف عن طريق أكسيل فيتسيل في الدقيقة 13 وميشي بتشواي (هدفين) في الدقيقتين 17 و70 ودرايس ميرتنز في الدقيقة 51 وجيريمي دوكو في الدقيقة 80.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل المنتخب الأيسلندي بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية ،خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخبين الدنماركي وضيفه الإنجليزي.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني فيما حصد المنتخب الدنماركي أول نقطة له في المركز الثالث.