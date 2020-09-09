أحمد حسن يقدم نسخة من كأس أفريقيا كهدية لميدو في "أوضة اللبس"

قدم أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني الأسبق نسخة من كأس أمم إفريقيا كهدية لأحمد حسام ميدو خلال برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه الأخير على شاشة قناة النهار.
وتقدم أحمد حسن بنسخة من كأس أمم إفريقيا لميدو كهدية على الهواء مباشرة.
وسخر أحمد حسن من التقارير التي أشارت إلى أنه يحتفظ بالنسخة الأصلية من الكأس عقب اختفائها من مقر اتحاد الكرة قائلا: "الكأس كان معايا وجبتهولك يا ميدو عشان أخلي مسؤوليتي".
يذكر أن وزارة الرياضة قامت بإرسال لجنة إلى اتحاد الكرة للتحقيق في اختفاء العديد من الكؤوس والدروع.
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