فايز عريبي: أحمد سامي لم يقدم استقالته من تدريب طنطا بشكل رسمي

أكد فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، أن أحمد سامي لم يقدم استقالته حتى الآن بشكل رسمي من تدريب طنطا؛ رغم اتفاقه على تدريب فريق سموحة.

وقال "عريبي"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة "النهار"، "الكابتن أحمد سامي مدرب مُجتهد، وتوَّسمنا فيه خيرًا لقيادة النادي خلال الفترة المُقبلة، وسألته قبل التعاقد إن كان يعرف الفريق، فقال إن الفريق يمتلك عناصر جيدة جدًا ولكن يحتاجون إلى الثقة".

وأضاف رئيس نادي طنطا "رغم حديث أحمد سامي معنا وتعاقده معنا لم يحترمنا في النهاية، ولم يحترم تعاقده معنا، ولدي عتاب عليه هو وفرج عامر، رئيس نادي سموحة".

وأكد أن "الكابتن أحمد سامي قاد طنطا في مباراة الاتحاد بشكل جيد، وحققنا نتيجة إيجابية بالتعادل وهنأته بعد المباراة، ثم جاء في مباراة الإنتاج الحربي ولم يكن الأداء جيدًا فخسرنا، ثم علمت في ليلة تلك المباراة إنه تعاقد مع سموحة، ولم يُبلغني بذلك تمامًا".

اختتم حديثه، قائلًا "حتي تلك اللحظة لم يُقدِّم أحمد سامي استقالته رسميًا من تدريب طنطا".