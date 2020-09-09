مستبعدو الزمالك يخوضون تدريبات صباح غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ،خوض لاعبي الفريق المستبعدين من لقاء سموحة المقرر له الخميس المقبل بالدوري الممتاز، تدريبات في التاسعة والنصف صباح غد الأربعاء.
ويخوض الاعبين التدريبات الصباحية علي ملعب عبد اللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء.
بينما يغادر الفريق القاهرة متوجها إلي برج العرب بالإسكندرية في الحادية عشرة والنصف صباحا.
وهذا من أجل الدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة سموحة.
ويخوض الزمالك مرانه الختامي بمعسكر برج العرب عقب الوصول للإسكندرية والحصول علي قسط الراحة.
ويواجه الزمالك سموحة بعد غدا الخميس في الجولة السادسة والعشرين للدوري على ملعب الجيش ببرج العرب.
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