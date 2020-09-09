ميدو: تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال فرصة ذهبية أمام اتحاد الكرة لإنهاء الدوري

أكد أحمد حسام ميدو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سوف يمنح اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري فرصة ذهبية في حال تم تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "في حالة تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سوف يكون ذلك فرصة ذهبية لاتحاد الكرة من أجل إنهاء الدوري في وقت أسرع".
واختم حديثه قائلا: "هناك توصية بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية ويجب أن يستغل اتحاد الكرة ذلك ويقوم بإنهاء مسابقة الدوري سريعا".
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