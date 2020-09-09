نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة يهزم المنصورة وديا في المقال التالي
جاء هدف اللقاء الوحيد، عن طريق اللاعب الإفريقي بابا ديوب، وسبق للبلدية التعادل مؤخرا مع الداخلية بدون أهداف، والفوز على مركز شباب دمياط، بهدفين نظيفين.
وفي المقابل، تغلب المنصورة، مؤخرا على فريق ميت غمر 9-2، كما تعادل مع بيلا 2-2، وحقق الفوز على الزرقا 3-2.
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