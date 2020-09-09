الرياضة

بلدية المحلة يهزم المنصورة وديا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية المحلة يهزم المنصورة وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم ببلدية المحلة، الفوز، على نظيره، فريق المنصورة، بهدف نظيف، في المواجهة الودية، التي أقيمت، ضمن استعدادات الفريقان لعودة منافسات دوري القسم الثاني.

جاء هدف اللقاء الوحيد، عن طريق اللاعب الإفريقي بابا ديوب، وسبق للبلدية التعادل مؤخرا مع الداخلية بدون أهداف، والفوز على مركز شباب دمياط، بهدفين نظيفين.

وفي المقابل، تغلب المنصورة، مؤخرا على فريق ميت غمر 9-2، كما تعادل مع بيلا 2-2، وحقق الفوز على الزرقا 3-2.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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