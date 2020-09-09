الرياضة

الأندية الأوروبية تسعي لاستمرار قاعدة التبديلات الـ5

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأندية الأوروبية تسعي لاستمرار قاعدة التبديلات الـ5 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعي رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، في استمرار قاعدة التبديلات الخمس خلال مباريات بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في موسم 2020/ 2021، آسوة بما حدث في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي.

وقال اندريا انييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية خلال الجمعية العمومية الافتراضية لإيكا اليوم الثلاثاء أن الرابطة ترغب في طرح هذه المسألة على أجندة اللجنة التنفيذية لليويفا يوم 24 سبتمبر الجاري.

وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراء خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة في الموسم الماضي لمساعدة الفرق على تفادي الإنهاك خلال الأجندة المزدحمة بالمباريات عقب استئناف النشاط الكروي بعد توقفه لعدة أشهر بسبب أزمة جائحة ، مع إمكانية استمرار تطبيق القاعدة في الموسم المقبل.

Advertisements

ومن المقرر أن تستخدم الدوريات المحلية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا قاعدة التبديلات الخمسة في ظل ازدحام أجندة المباريات وصولا إلى فترة أعياد الميلاد (الكريسماس).

وعاد يويفا لتطبيق قاعدة التبديلات الثلاثة في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الجديد، وكذلك في دوري الأمم الأوروبي، وهو الأمر الذي قوبل بانتقاد من قبل يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا.

وانييلي نفسه الذي يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لليويفا أكد أنه ينبغي تمديد العمل بالقاعدة من قبل الاتحاد الأوروبي لأحداث اتساق في كرة القدم الأوروبية وحماية صحة اللاعبين.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأندية الأوروبية تسعي لاستمرار قاعدة التبديلات الـ5 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا