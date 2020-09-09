الرياضة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يطلب الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الخروج على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية.

ولم يشارك محمود وحيد بصفة أساسية تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، ما أثر على مستواه البدني والفني.

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ووعد سيد عبد الحفيظ محمود وحيد، بعقد جلسة مع فايلر لمعرفة أسباب استبعاده من المباريات خلال الفترة الماضية.

وكان محمود وحيد قد تعرض لعقوبة مادية فى الأيام الماضية، وذلك بسبب الغياب عن مران الفريق بدون الحصول على إذن.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، واقترب بشدة من الحصول على لقب المسابقة المحلية هذا الموسم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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