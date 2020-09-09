نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان جديد من كارتيرون قبل مواجهة سموحة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض لاعبي الفريق المستبعدين من لقاء سموحة المقرر له الخميس المقبل بالدوري الممتاز، تدريبات في التاسعة والنصف صباح غد الأربعاء علي ملعب النادي.
بينما يغادر الفريق القاهرة متوجها إلي برج العرب بالإسكندرية في الحادية عشرة والنصف صباحا، من أجل الدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة سموحة.
ويخوض الزمالك مرانه الختامي بمعسكر برج العرب عقب الوصول للإسكندرية والحصول علي قسط الراحة.
ويواجه الفريق الأبيض نظيره سموحة بعد غدا الخميس في الجولة السادسة والعشرين للدوري على ملعب الجيش ببرج العرب.
ترتيب الدوري المصري :-
1- الأهلي 68 نقطة.
2- الزمالك 51 نقطة.
3- بيراميدز 45 نقطة.
4- المقاولون العرب 44 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.
6- سموحة 32 نقطة.
7- إنبي 32 نقطة.
8- مصر المقاصة 30 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
10- الإسماعيلي 30 نقطة.
11- الجونة 28 نقطة.
12- وادي دجلة 27 نقطة.
13- حرس الحدود 26 نقطة.
14- طلائع الجيش 26 نقطة.
15- أسوان 25 نقطة.
16- المصري 22 نقطة.
17- إف سي مصر 18 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فرمان جديد من كارتيرون قبل مواجهة سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.