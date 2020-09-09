نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان جديد من كارتيرون قبل مواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خوض لاعبي الفريق المستبعدين من لقاء سموحة المقرر له الخميس المقبل بالدوري الممتاز، تدريبات في التاسعة والنصف صباح غد الأربعاء علي ملعب النادي.

بينما يغادر الفريق القاهرة متوجها إلي برج العرب بالإسكندرية في الحادية عشرة والنصف صباحا، من أجل الدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة سموحة.

ويخوض الزمالك مرانه الختامي بمعسكر برج العرب عقب الوصول للإسكندرية والحصول علي قسط الراحة.

ويواجه الفريق الأبيض نظيره سموحة بعد غدا الخميس في الجولة السادسة والعشرين للدوري على ملعب الجيش ببرج العرب.

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