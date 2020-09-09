الرياضة

فايلر يصدم صالح جمعة من جديد.. تعرف على التفاصيل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يصدم صالح جمعة من جديد.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باتت فرص انضمام صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الانضمام لقائمة الفريق الأحمر في مباراة الإسماعيلي صعبة للغاية.

ولم ينضم صالح جمعة لقائمة الفريق الأحمر في أخر مباراتين أمام وادي دجلة، وحرس الحدود والتي فاز فيهما الفريق الأحمر الفوز.

ويرفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ضم صالح جمعة لقائمة الفريق إلا بعد تنفيذ ما طلبه المدرب السويسري منه بإنقاص وزنه.

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والجدير بالذكر أن صالح جمعة شارك في مباراة الأهلي أمام المصري بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز قبل نهاية المباراة بنحو ٧ دقائق.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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