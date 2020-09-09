نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: تأجيل نصف نهائي أفريقيا فى صالح الأندية المصرية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أكد الإعلامي محمد فاروق، أن تأجيل مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سيكون فى صالح الأندية المصرية.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الاتحاد الأفريقي سوف يتخذ القرار النهائي يوم الخميس، والرجاء والوداد والأهلي وافقوا على التأجيل بينما رفض نادي الزمالك ذلك".
وأضاف: "من وجهة نظري قرار التأجيل سيكون فى صالح الأندية المصرية، بسبب استعادة المصابين مرة أخري سواء لناديي الأهلي أو الزمالك".
ويذكر أن النادى الأهلى من المقرر أن يواجه الوداد البيضاوي المغربي بينما الزمالك يواجه الرجاء البيضاوي المغربي.
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