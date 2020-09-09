رمضان السيد: فايلر خارج عن تركيزه.. ورمضان صبحي لا يفهم في الأصول

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن تركيز السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، قبل كورونا كان أفضل من الوقت الحالي.
وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "فايلر خارج عن تركيزه مع الأهلي بعد عودة بطولة الدوري بسبب التوقف خلال الفترة الماضية، ومستوي الفريق متذبذب للغاية بسبب قلة تركيز المدير الفني السويسري".
وعن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، قال: "لاعب لا يفهم فى الأصول على الإطلاق، والنادي الأهلي خيره عليه، واحترف عن طريق القلعة الحمراء، وطاهر سيعوض غيابه فى الفترة المقبلة".
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