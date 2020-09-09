ميدو: اتحاد الكرة كان مجبرًا على إعلان اختفاء كأس أمم أفريقيا

أكد أحمد حسام ميدو أن اتحاد الكرة المصري كان مُجبرًا على الإعلان عن اختفاء بعض الكؤوس والدروع من مقره ومن ضمنها كأس أمم أفريقيا.
وقال أحمد حسام ميدو، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار": "اتحاد الكرة خلال عمليات التطوير؛ اكتشف اختفاء بعض الكؤوس والدروع، وكان يريد أن يؤجل الإعلان عن ذلك حتى لا يتم إثارة البلبلة".
وأضاف: "ولكن أحد الصحفيين علم بذلك، وقرّر أن يقوم بنشر تلك المعلومات وقتها اتحاد الكرة كان مُجبرًا على الإعلان بشكل رسمي".
وختم حديثه قائلاً: "ولكن اتحاد الكرة كان يريد عدم الإعلان عن ذلك، ولكن وصول المعلومة لأحد الصحفيين أفسد الخطة".
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