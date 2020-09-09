أمير مرتضى: إزاي الأهلي وافق على عودة الدوري وتأجيل أفريقيا؟

وقال أمير مرتضي في تصريحات لفضائية "الزمالك"، تلقينا دعوة اجتماع الأندية مساء أمس الأول "الإثنين"، وكُلِّفتُ من مجلس الإدارة بحضور الاجتماع مع الـ 8 أندية في دوري الابطال والكونفيدرالية".
وأضاف: "مضمون الاجتماع كان بيخيَّرونا بين حاجة من اتنين، وهي لعب نصف النهائي بنفس التواريخ المحددة (ذهاب وعودة)، أو مقترح من الجامعة المغربية بتأجيل المباريات كلها، وخَدُوا تويت على الاقتراح المغربي ".
واستطرد:" مش قادر أفهم المنطق، إن الأهلي مع إن الدوري يرجع، وكان أول فريق يرجع للتمرين، وفي نفس الوقت هو مع التأجيل!، وهل الكورونا بتختلف من مصر للمغرب؟ والموضوع كان مفاجأة بالنسبة لي ولنادي بيراميدز.
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