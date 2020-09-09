أمير مرتضى: إزاي الأهلي وافق على عودة الدوري وتأجيل أفريقيا؟

كشف أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، كواليس اجتماع الأندية الثمانية المشاركة في نصف نهائي أفريقيا بدوري الأبطال والكونفيدرالية، مع لجنة الأندية لبحث تأجيل مباريات نصف النهائي .

وقال أمير مرتضي في تصريحات لفضائية "الزمالك"، تلقينا دعوة اجتماع الأندية مساء أمس الأول "الإثنين"، وكُلِّفتُ من مجلس الإدارة بحضور الاجتماع مع الـ 8 أندية في دوري الابطال والكونفيدرالية".

وأضاف: "مضمون الاجتماع كان بيخيَّرونا بين حاجة من اتنين، وهي لعب نصف النهائي بنفس التواريخ المحددة (ذهاب وعودة)، أو مقترح من الجامعة المغربية بتأجيل المباريات كلها، وخَدُوا تويت على الاقتراح المغربي ".