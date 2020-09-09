الرياضة

بلجيكا توافق على عودة الجمهور للمدرجات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلجيكا توافق على عودة الجمهور للمدرجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت السلطات البلجيكية على حضور جمهور كرة القدم إلى الملاعب لعدة فرق مثل أندرلخت وأوبن وشارلروا، حيث سيتمكن آلاف المشجعين من الدخول إلى المدرجات لكن بأعداد محددة ومع اتباع معايير السلامة الصحية للحيلولة دون انتشار فيروس .

وكان الحد الأقصى من المشجعين في الفعاليات الرياضية في الهواء الطلق هو 400 فرد، رغم أن جميع مباريات الدوري أقيمت دون جمهور منذ 7 مارس (آذار) الماضي.

ووافقت السلطات المختصة اليوم الثلاثاء، على حزمة الإجراءات التي تقدم بها أندرلخت والذي يمكنه اعتباراً من الأحد، استقبال سيركل بروج بملغب لوتو بارك في بروكسل.

Advertisements

وسيكون بوسع فريق العاصمة استقبال 6 آلاف و350 مشجعاً خلال المباريات الثلاث المقبلة للفريق على أرضه.

لكن ذلك شريطة اتباع لوائح مثل الحفاظ على مسافات آمنة وارتداء الكمامات وإجراءات أخرى.

يذكر أن بلجيكا شهدت في الأيام الـ14 الماضية معدل إصابات بالمرض 56.4 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة، أي بتراجع 11% تقريباً، رغم أن الأسبوع المنصرم شهد ارتفاعاً طفيفاً بـ7%.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بلجيكا توافق على عودة الجمهور للمدرجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا