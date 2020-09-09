الرياضة

ريال مدريد يسعى للتخلص من ثنائي الفريق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يسعى للتخلص من ثنائي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مصير الثنائي ماريانو دياز وجاريث بيل مع نادي ريال مدريد الإسباني غامضًا حتي الآن، ولم يتحدد مصير اللاعبين من الاستمرار مع الملكي من عدمه في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني استقرت على الإبقاء على جاريث بيل وماريانو دياز ضمن صفوف النادي الملكي في الموسم الجديد حال عدم تلقيهم عروضًا مناسبة بنفس رواتبهم الحالية أو أعلي منها.

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ويسعي مسئولو النادي الملكي للتخلص من الثنائي ماريانو وجاريث بيل بسبب ابتعادهم عن الحسابات الفنية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في الفترة المقبلة، ولكن ترغب الإدارة أيضًا في تحقيق مكاسب مالية من وراء بيعهم.

ولم تصل أي عروض رسمية لنادي ريال مدريد للتعاقد مع ماريانو دياز وجاريث بيل في الفترة الحالية مما يقربهم من البقاء مع النادي الملكي في الموسم المقبل.

يذكر أن نادي ريال مدريد نجح مؤخرا في إعارة داني سيبايوس وابراهيم دياز الى آرسنال وميلان على الترتيب، بينما تمكن النادي من بيع جيمس رودريجيز الى إيفرتون، ويريد التخلص من بورخا مايورال وسيرجيو ريجليون ايضا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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